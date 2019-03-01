كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أفغانستان: مسلحو طالبان يهاجمون منشأة عسكرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكر مسؤولون، أن مسلحي طالبان هاجموا، مجمعاً عسكرياً كبيراً بإقليم هلمند جنوب أفغانستان.

ويضم المجمع قوات أمنية مسؤولة عن إقليمي هلمند ونيمرو، وينتشر جنود ومستشارون عسكريون أمريكيون أيضاً هناك.

وذكرت حكومة إقليم هلمند في بيان أنه تم صد الهجوم على المنشأة العسكرية.

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وأشار البيان إلى مقتل 3 انتحاريين و6 مهاجمين مسلحين.

وأعلن المتحدث باسم طالبان قاري محمد يوسف أحمدي، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن العديد من المهاجمين دخلوا المجمع، وأضاف أن الهجوم مازال مستمراً.

ولم يتسن على الفور الحصول على تفاصيل رسمية بشأن احتمال سقوط ضحايا في صفوف قوات الأمن الأفغانية، أو بشأن عدد المهاجمين.