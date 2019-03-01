برلماني البام الذي “استأذن” الوالي لتزويج ابنته لـ”اليوم24″: لست شخصا عاديا ولا يُمكن أن أضحي بمستقبل ابنتي!

أثار تصريح المستشار الجماعي والنائب البرلماني محمد الحمامي عن حزب الأصالة والمعاصرة، في دورة مجلس المدينة، بطنجة، جدلا واسعا لدى الرأي العام المحلي والوطني، حينما تحدث عن استشارته للوالي السابق محمد اليعقوبي، بخصوص تزويج ابنته من تاجر مخدرات سابق.

وقال الحمامي، في حديث مع اليوم 24، إن “استشارة السلطة في مثل هذه الأمور ضروري،لاوما خاب من استشار”.

ومن وجهة نظر الحمامي، فإن المنتخبين يجب أن يستشيروا السلطة في أي أمر سيقومون به، حتى وإن كان شخصيا، لأن المواطنين سيحاسبون المنتخبين على أي فعل قاموا به، وسيبدأون بتداول الموضوع في ما بينهم، وهو الأمر الذي يقلل من “هيبة المنتخب وسمعته في أعين المواطنين “.

واعتبر المتحدث ذاته، شخصا ليس بـ”عاديا”، ولا يمكنه أن يضحي بمستقبل ابنته ويرمي بها نحو المجهول، ولا مانع عنده أن يستشير الوالي باعتباره أعلى سلطة في الجهة.

Advertisements

وبخصوص الوالي الجديد، لجهة طنجة تطوان الحسيمة محمد مهيديية قال الحمامي، إنه مستعد للاستشارته في مثل هذه الأمور أيضا.

وأضاف، في تصريحه للموقع، “أنا وطني مغربي ومن حقي الاستشارة، وحتى في عملي السياسي أستشير مع الادارة”.

وأثار الفيديو الذي يتحدثه فيه المستشار عن قضية استشارة اليعقوبي، جدلا واسعا جدا على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبر كثيرون أن المسألة تمس بسمعة المنتخبين الذين يمثلون المواطن سواء داخل المجالس الجماعية، أو قبة البرلمان.