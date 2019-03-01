حمد الله يواصل الإبهار في السعودية وينفرد برقم قياسي هذا الموسم

واصل النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، المحترف في صفوف فريق النصر السعودي، عروضه القوية هذا الموسم، وأهدى فريقه فوزا جديدا جعله يواصله المطاردة، وذلك بعد أن وقع هدف الانتصار في اللقاء الذي جمعه بنادي الشباب، في واحدة من قمم الدوري السعودي.

هدف النجم المغربي، واللاعب السابق لفريق أولمبيك آسفي، جعله ينفرد برقم قياسي جديد، هذا الموسم، لم يحققه أي هداف في الدوري، ويتعلق الأمر يتوقيعه أهدافا في 5 مباريات متتالية، وهو الأمر الذي يؤكد بأن حمد الله يبصم على واحد من أحسن مواسمه.

هدف حمد الله، الوحيد في المباراة، والذي سجل في الدقيقة 38، رفع رصيد الفريق الأصفر إلى 49 نفطة، محتلا المركز الثاني خلف الهلال المتصدر.

ويحتل حمد الله المركز الثالث في قائمة ترتيب الهدافين، برصيد 15 هدفا، على بعد 3 أهداف من متصدر القائمة.