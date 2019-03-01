محاولة انتحار فتاة هربا من اغتصابها.. اعتقال صاحبة الشقة والبحث مستمر في القضية

عرفت قضية الفتاة التي ألقت بنفسها من الطابق الثاني ببني ملال، نهاية الأسبوع الماضي، تطورات بعد اعتقال عناصر شخص جديد، وفتاة أخرى للتحقيق معهما.

وأفادة مصادر “اليوم 24” أنه تم إحالة أحد المتهمين على قاضي التحقيق بغرفة الجنايات بمحكمة الإستئناف ببني ملال، لأجل المشاركة في هتك عرض بعنف وعدم تقديم مساعدة لشخص في خطر، وعدم التبليغ عن وقوع جناية.

وأضاف المصدر ذاته، أن الفتاة الثانية هي صاحبة المنزل الذي وقعت فيه الحادث، والتي أحيلت بدورها على وكيل الملك بابتدائية بني ملال، لأجل حماية ممارسة البغاء وتقديم مسكن لأجل ذلك، فيما لايزال البحث جاريا على المتهم الرئيسي.

وأقدمت الفتاة نهاية اللأسبوع الماضي على إلقاء بنفسها من الطابق الثاني بإحدى العمارات السكنية ببني ملال، حيث حاولت الهروب بطريقة جنونية، بعدما حاول أحد الشابين ممارسة الجنس معها بالقوة.