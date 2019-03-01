قريبا.. رحلات جوية جديدة من أكادير إلى ميلانو بـ217 درهما

أعلنت شركة الطيران منخفض التكلفة “ريان إير”، إطلاقها عرض خط جديد، يربط بين أكادير، وميلانو، لتوفير رحلتين في الأسبوع، ابتداء من أكتوبر 2019، وذلك بأسعار منخفضة ابتداء من 217 درهما فقط في إطار برنامج “شتاء 2019”.

وأوضح بلاغ شركة “رايان اير” أن الزبائن، والزوار المغاربة يمكنهم حجز رحلاتهم إلى غاية مارس 2020، مع الاستفادة من أسعار منخفضة أكثر، وتحسينات تهم خدمة زبائن “ريان إير” في عام 2019 ، تتمثل على الخصوص في برنامجها الكامل لشتاء 2019 في المغرب، الذي سيتم كشفه، قريبا، مشيرة إلى أن الشركة أطلقت احتفالا بهذا الخط الجديد نحو ميلانو بيرغامو، حملة لبيع تذاكر بأسعار تبدأ من 217 درهما، فقط، للسفر في أكتوبر المقبل .

ومن المنتظر أن يكون للخط الجوي الجديد، دور مهم في تنشيط حركية الطيران، والمسافرين في مطار المسيرة في أكادير، حيث تحظى مثل هذه الشركات بإقبال كبير من طرف المسافرين لأسعارها التفضيلية.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة “ريان إير” توجد في مطارات 11 مدينة مغربية، من بينها أكادير، وفاس، والدارالبيضاء، ومراكش، والناظور، ووجدة، وارزازات، والصويرة، وطنجة، وتطوان.

وتربط الشركة مطارات المغرب بعدد من الدول الأوربية، أغلبها يدخل في نطاق شينغن، من بينها إسبانيا، وألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وبولونيا، وهنغاريا، والبرتغال، وخارج شينغن نحو إنجلترا، والسويد.