أسعار النفط ترتفع مدفوعة بتخفيض "أوبك" رغم تصريحات ترامب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ارتفعت أسعار النفط صباح اليوم، الجمعة، بعد تأرجحها خلال الأسبوع وتأثرها بتصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلّا أنّ هذا الارتفاع المدفوع بتقليصات المعروض بفعل خفض الإنتاج الذي خاضته منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" منذ بداية العام، لم يأتِ بالمكاسب المتوقّعة منه بسبب زيادة الإمدادات الأميركية وازدياد المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي.

فقد ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي، مزيج "برنت" بنسبة 0.6%، أي ما يعادل 42 سنتًا، ليصل سعر البرميل إلى 66.73 دولار؛ فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 0.5% ليصل سعر البرميل إلى 57.51 دولار، بارتفاع يعادل 29 سنتًا.

ويأتي هذا الارتفاع في ظل خفض الإنتاج الذي تقوده "أوبك"، مع هبوط في صادرات النفط في فنزويلا، وهي عضو في المنظمة، بنسبة نحو 40%، بعد العقوبات التي فرضتها عليها الحكومة الأميركية، منذ أواخر شهر كانون الثاني/ يناير الماضي؛ لكن على الرغم من التخفيضات، فإنّ هنالك إشارات على المزيد من الوفرة في المعروض في السوق خلال عام 2019.

وقالت وزارة الطاقة الأميركية إنها ستطرح ما يصل إلى ستة ملايين برميل من الخام من احتياطي الطوارئ القومي لتجمع أموالًا لتحديث احتياطيات النفط الاستراتيجية في الولايات المتحدة، فيما حذر وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري، في مؤتمر صحافي أمس، الخميس، من تداعيات تمرير مشروع قانون في الكونغرس يسمح بمقاضاة منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك".

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وقال بيري، إن تمرير مشروع ضد أوبك، في الكونغرس "قد يكون له أثر غير مقصود في ارتفاع أسعار النفط على المدى الطويل"، وفق ما نقلته وكالة أنباء "الأناضول"، خاصّةً وأنّ مشروع القانون يهدف للسماح بمقاضاة منتجي "أوبك" بتهمة التواطؤ.

ويجعل مشروع القانون تقييد إنتاج النفط أو الغاز أو تحديد أسعارهما مخالفًا للقانون، إذ ويزيل الحصانة السيادية، التي تقضي المحاكم الأميركية بوجودها بموجب القانون الحالي.

وقال بيري، "أعتقد أننا بحاجة إلى توخي الحرص الشديد قبل إصدار تشريع قد يكون له أثر يتجاوز النتيجة المرجوة منه"، وأوضح أن "سوق النفط العالمية لا تزال بحاجة إلى إدارة الأسعار".

وفي تصريحات سابقة، وجّه ترامب، انتقادات عديدة لأوبك، وطالبها بالعمل على خفض الأسعار، ففي وقت سابق من الأسبوع الجاري، قال ترامب، في تغريدة على " تويتر"، إن "أسعار النفط ترتفع أكثر مما ينبغي. أعضاء أوبك، رجاء استرخوا وخذوا الأمور ببساطة. العالم لا يستطيع تحمل طفرة سعرية، الوضع هش".