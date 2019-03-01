18 قتيلا في تفجير مفخخة واشتباكات في مقديشو

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ارتفع عدد قتلى تفجير مفخخة في فندق في العاصمة الصومالية، مقديشو، واشتباكات قوات الأمن مع مسلحين، مساء أمس الخميس، إلى 18 قتيلا.

وقال النقيب محمد حسين إن 40 شخصا، على الأقل، أصيبوا بجروح في الهجوم الذي وقع مساء الخميس قرب فندق ومقر إقامة قاضي في شارع مزدحم في مقديشو.

وجاء أن قوات الأمن لا تزال تقاتل لتحييد بعض المسلحين المتحصنين داخل مبنى قريب من فندق مكة المكرمة الذي قالت حركة الشباب الإسلامية إنه كان هدفها.

وقال إن عدد القتلى قد يرتفع حيث يتم علاج العديد من الجرحى في المستشفيات.

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وكان قد أصيب العديد من ضحايا هجوم أمس الخميس بإصابات مروعة، وقيل إن المستشفيات تكافح من أجل التعامل على الإصابات.

وأشارت مصادر طبية في دار الشفاء، أحد المستشفيات التي تعالج الضحايا، إلى إن بعض الجرحى فقدوا أطرافهم.

وكانت قد استهدفت حركة الشباب فندق مكة المكرمة، الذي يزوروه مسؤولون حكوميون، عدة مرات في الماضي ما أسفر عن مقتل العشرات.