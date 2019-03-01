انت الان تتابع تفاصيل خبر مليون دولار من أمريكا لمن يكشف مكان حمزة بن لادن والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 1 مارس 2019 11:27 صباحاً - أعلنت الولايات المتحدة مكافأة مالية قدرها مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض على حمزة، نجل زعيم تنظيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن.

ووصفت الخارجية الأمريكية في بيان، حمزة بن لادن، بالقائد المحتمل للتنظيم، مشيرة إلى أنه سجَّل مقاطع فيديو تحث عناصر التنظيم على شن هجمات ضد القواعد الأمريكية، منذ 2015، ويسعى للثأر من أجل والده الذي قتل عام 2011، بحسب ما نقلت وكالة الأناضول اليوم الجمعة.

وحدد البيان مكافأة مادية تقدر بمليون دولار لمن يدلي بمعلومات تخص حمزة أو موقعه الحالي.

وفي يناير 2017 صنَّفت الحكومة الأمريكية حمزة بن لادن كـ"إرهابي عالمي"، في تأكيد جديد لصفته القيادية داخل تنظيم القاعدة.

Advertisements

وحمزة بن لادن أحد أبناء أسامة من زوجته "خيرية صبر"، التي كانت تعيش معه في آبوت آباد، قرب قاعدة عسكرية باكستانية، عند نفِّذت عملية اغتياله على يد الجيش الأمريكي.

ويُنظر إلى حمزة على أنه النائب الحالي لزعيم التنظيم، أيمن الظواهري، كما أنه تزوَّج من ابنة قائد هجمات 11 سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة، المصري محمد عطا، بحسب الغارديان البريطانية.

وخلال العامين الماضيين ركَّزت وكالات الاستخبارات الغربيَّة جهودها من أجل معرفة مكان حمزة، وقالت إنه يمارس دوراً تحريضيّاً لأتباعه.

وتشير الرسائل التي صُودرت من منزل بن لادن بعد مقتله في باكستان إلى أنه كان يخطِّط لتولية حمزة منصباً قيادياً في التنظيم.