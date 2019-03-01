انت الان تتابع تفاصيل خبر 29 قتيلاً و80 جريحاً بانفجار سيارة مفخخة في مقديشو والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 1 مارس 2019 11:27 صباحاً - ارتفع عدد ضحايا الهجوم بسيارة مفخخة الذي نفذته حركة الشباب في العاصمة الصومالية مقديشو، يوم الخميس، إلى 29 قتيلاً و80 جريحاً.

يأتي ذلك بعد أن أعلنت السلطات أمس، مقتل 15 شخصاً وإصابة آخرين؛ نتيجة انفجار وإطلاق نار في شارع مكة المكرمة في العاصمة الصومالية.

وأكدت الشرطة أن انفجاراً وقع في المركز التجاري للمدينة، حيث يوجد الكثير من الفنادق والمحال التجارية والمطاعم.

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وصباح الجمعة، قال النقيب محمد حسين إن تلك الحصيلة تشمل الضحايا الذين سقطوا جراء الهجوم قرب فندق "مكة المكرمة"، واشتباكات تلت ذلك بين قوات الأمن ومسلحين، ولا تزال مستمرة حتى صباح الجمعة، حسب "أسوشييتيد برس".

وأوضح موقع "الصومال الجديد" أن أعمدة دخان كبيرة وألسنة لهب تصاعدت إلى السماء بسبب الانفجار، إضافة إلى تسببه بأضرار مادية في عدد من المباني المطلّة على شارع مكة المكرمة.

وكانت حركة "الشباب" أعلنت، الخميس، مسؤوليتها عن الهجوم، في تصريح نُشر على موقع إذاعة "الأندلس" المحسوبة عليها.

ويرتاد فندق مكة المكرمة مسؤولون حكوميون، وسبق أن تعرض في السابق لعدة هجمات مماثلة.