اختفاء "عروس داعش" فجأة بسبب زوجات المقاتلين

الخليج 365/ بغداداختفت شميمة بيجوم وطفلها المولود حديثا من مخيم "الهول" للاجئين في شمال شرق سوريا، حسب تقارير إخبارية حديثة.

وأشار تقرير نشرته صحيفة "صن" البريطانية إلى أن "هروب بيجوم وقع عقب تلقيها لتهديدات بالقتل من قبل زوجات مقاتلي تنظيم "داعش" الإرهابي".

وتلقت بيجوم لتهديدات من قبل زوجات مقاتلي التنظيم الإرهابي اللواتي يقمن في المخيم، حيث اعتبرن أن إجراءها لمقابلات مع وسائل إعلام قد أضر بهن وبـ"قضيتهن".



كما وضع التنظيم الإرهابي مكافأة لمن يقتل الفتاة البالغة من العمر 19 عاما.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن مصدر في المخيم، أن "بيجوم قد تلقت تهديدات مباشرة بالقتل، وبتحولها إلى شخصية مشهورة بعد تحدثها للإعلام عن الحياة مع داعش".

وأضاف المصدر الذي لم يكشف عن اسمه "إنها بائسة ولكن اللوم يقع عليها وحدها فقط".

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وسلمت وزارة الداخلية البريطانية والدة بيجوم، في شباط، رسالة تفيد بإسقاط الجنسية عنها، وتضمنت "بناء على قرار وزارة الداخلية، فقد تم حرمان ابنتك من جنسيتها البريطانية"، مضيفة أنه من حق العائلة استئناف الحكم، إذا أرادت ذلك.

وانضمت بيجوم الملقبة بـ"عروس داعش" إلى التنظيم قبل 4 أعوام، وتزوجت من أحد عناصر التنظيم، وهو من أصل هولندي.

وبعد اعتقال زوجها ثم مقتله، هربت إلى مخيم للاجئين حيث أنجبت طفلها الوحيد.

ويرجع الجدل الذي رافق دعواتها للعودة، إلى كونها، وخلال لقائها مع صحيفة "تايمز" لم تعبر عن ندمها من الانضمام للتنظيم، وهو ما أدى على الأرجح إلى حرمانها من الجنسية، رغم أنها كشفت حقيقة "داعش"، فيما يتعلق بالفساد والقمع "الذي لم تعد تحتمله".

