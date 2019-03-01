العثيمين: نمضي في عملية إصلاح شاملة لـ"التعاون الإسلامي" لتحسين أدائها

قال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، يوسف بن أحمد العثيمين: إن الأمانة العامة للمنظمة تمضي في عملية إصلاح لتحسين أدائها والنهوض بها.



جاء ذلك في كلمته خلال أعمال الدورة الـ46 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، التي انطلقت اليوم في أبوظبي.

وأضاف: "نعمل جاهدين على تنفيذ البرنامج العشري 2025 للقضاء على الفقر والإرهاب وتعزيز حقوق الإنسان".

وأكد حرص المنظمة على استقرار العراق، وأنها تسعى جاهدة لعقد جولة أخرى من مؤتمر إعادة الإعمار.

وأشار إلى أنهم تلقوا طلبا من دولة النيجر لاستضافة الدورة الـ47 لمؤتمر وزراء الخارجية لمنظمة التعاون الإسلامي.





وتتناول أعمال الدورة الـ46، التي تأتي تحت شعار "50 عاما من التعاون الإسلامي: خارطة الطريق للازدهار والتنمية"، حزمة من البنود السياسية والاجتماعية والاقتصادية، على رأسها دعم مبادرات تعزيز السلم والأمن ومواجهة التطرف ومكافحة استغلال الدين وخطاب الكراهية.

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كما تناقش، على مدار يومين، جوانب التنسيق الاقتصادي بين الدول الأعضاء التي من شأنها الدفع بمستوى التعاون والارتقاء به نحو آفاق جديدة.

ويشارك في الاجتماع، الذي يتزامن مع الاحتفال بالذكرى الخمسين لإنشاء المنظمة، 56 دولة عضوا و5 دول بصفة مراقب، إلى جانب الهند.





وأعلنت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي أنها أعدت 131 مشروع قرار للمناقشة والاعتماد في الدورة السادسة والأربعين، بينها 8 مشاريع قرار تخص القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي.





كما يبحث مجلس وزراء الخارجية دعم مبادرات تعزيز السلم والأمن ومواجهة التطرف ومكافحة استغلال الدين وخطاب الكراهية عبر غرس قيم الوسطية والاعتدال والتسامح.

ويتسق هذا المحور الذي يحتل موقعاً بارزاً من جدول أعمال الاجتماع مع اعتماد الإمارات عام 2019 عاماً للتسامح في إطار جهودها لنشر ثقافة التعايش والتسامح والأخوة الإنسانية.

ورحبت الإمارات بالحشد الكبير من الدول المشاركة، معربة عن تطلعها إلى أن يسود هذه الاجتماعات الحوار البنّاء المثمر لإقرار برامج تعاون تدفع بمصالح دول المنظمة قدما، كما تتطلع إلى مؤتمر يعزز دور المنظمة في توثيق أواصر العمل الإسلامي المشترك.