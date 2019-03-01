انت الان تتابع باكستان: إطلاق سراح الطيار الهندي الأسير غدا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الهند وباكستان

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني، نية بلاده إطلاق سراح الطيار الهندي الأسير، غدا الجمعة، كبادرة حسن نية لخفض التوتر مع نيو دلهي. وأعلن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، اليوم الخميس، أن بلاده تنوي إطلاق سراح الطيار الهندي، المحتجز لديها منذ خرقه الأجواء الباكستانية، غدا الجمعة، كبادرة لتخفيف التوتر الأخير مع الهند. وبحسب قناة "جيو تي في" الباكستانية، قال خان خلال جلسة للبرلمان الباكستاني: "لقد قررنا إطلاق سراح الطيار الهندي الأسير غدا كبادرة للسلام"، مجددا تأكيده أنه ينبغي حل كافة المسائل عبر الحوار.

وذكر خان، أن بلاده مستعدة لإجراء محادثات مع الهند في كافة القضايا بما في ذلك الإرهاب، إذ أن الحوار السبيل الوحيد للسلام والاستقرار في المنطقة، متابعا: "لقد قدمت عرضا للهند للتحقيق في هجوم كشمير وإجراء حوار حول القضايا الثنائية، وباكستان مستعدة لإجراء محادثات مع الهند في كافة القضايا بما في ذلك الإرهاب".يذكر