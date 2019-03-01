الشيخ عبدالله بن زايد: ندعو إيران لوقف التدخل في شؤون الدول ونشر الفوضى والطائفية

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات

دعا الشيخ عبد الله بن زايد، وزير خارجية دولة الإمارات، إيران، إلى مراجعة سياساتها، وعدم التدخل في شؤون الدول ووقف نشر الفوضى والطائفية.

وشدد بن زايد، في اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، في أبو ظبي، اليوم، على ضرورة أن تتوقف إيران عن دعم الجهات التي تؤجج النزاعات في المنطقة، مطالبا في الوقت ذاته، بالتعامل بشكل حاسم مع الجهات التي تدعم أو تحتضن أو تمول أو تساعد التطرف والإرهاب.

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وقال وزير الخارجية الإماراتي إن انتشار الفكر المتطرف والإرهاب واستمرار النزاعات يتطلب منا التصدي للتحديات المدمرة، داعيا إلى اعتماد التدابير لمنع التحريض على الإرهاب والتطرف، خاصة عبر وسائل الإعلام.

ومن ناحية أخرى، أكد بن زايد وقوف الدول العربية إلى جانب الشعب الفلسطيني ومطالبه وعلى رأسها إقامة دولة مستقلة على حدود 1967، مطالبا بدور أكبر لمنظمة التعاون الإسلامي في صون الأمن والسلم بفعالية.