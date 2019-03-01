الإمارات تدعو للتعامل "بشكل حاسم" من جهات دعم الإرهاب

دعا وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، إلى التعامل "بشكل حاسم" مع الجهات التي تدعم أو تحتضن أو تمول أو تساعد التطرف والإرهاب.

وجاءت تصريحات الشيخ عبد الله بن زايد في كلمة خلال افتتاح أعمال المؤتمر السادس والأربعين لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي في العاصمة الإماراتية أبوظبي، الجمعة.

وقال وزير الخارجية الإماراتي أمام المشاركين في الدورة التي تتزامن مع مرور 50 عاما على إنشاء المنظمة: "ندعو لاعتماد التدابير لمنع التحريض على الإرهاب والتطرف خاصة عبر وسائل الإعلام".