شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات في مقديشو بين قوات الأمن ومسلحون من حركة الشباب والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - واس (مقديشو)اندلعت مواجهات صباح اليوم (الجمعة)، بين قوات الأمن الصومالية، ومجموعة مسلحة من حركة الشباب الإرهابية، وذلك بعد ساعات على هجوم انتحاري، أسفر عن سقوط خمسة قتلى على الأقل.
وأوضح الضابط في الشرطة، إبراهيم محمد، أن مجموعة من حركة الشباب تحصنت داخل مبنى, وأن قوات الأمن تحاول اقتحامه بعدما طوقته، دون ذكر مزيد من التفاصيل.
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