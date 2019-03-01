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مواجهات في مقديشو بين قوات الأمن ومسلحون من حركة الشباب

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جدة - خالد شويل - واس (مقديشو)

اندلعت مواجهات صباح اليوم (الجمعة)، بين قوات الأمن الصومالية، ومجموعة مسلحة من حركة الشباب الإرهابية، وذلك بعد ساعات على هجوم انتحاري، أسفر عن سقوط خمسة قتلى على الأقل.

وأوضح الضابط في الشرطة، إبراهيم محمد، أن مجموعة من حركة الشباب تحصنت داخل مبنى, وأن قوات الأمن تحاول اقتحامه بعدما طوقته، دون ذكر مزيد من التفاصيل.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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