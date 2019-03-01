كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل الداعشي الفرنسي كلان جراء غارة للتحالف في سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش، أنه شن غارة في سوريا أدت إلى مقتل الإرهابي الفرنسي فابيان كلان، الذي تبنى باسم التنظيم المتطرف اعتداءات 13 نوفمبر 2015 في باريس.

وقال التحالف في تغريدة على تويتر، إنه "شن غارة في الباغوز، الجيب الأخير للجهاديين في شرق سوريا، قتل فيها مسؤول فعال عن الدعاية في تنظيم داعش يطلق عليه اسم أبو أنس الفرنسي، ويعرف أيضاً باسم فابيان كلان".

وأكد التحالف بهذه التغريدة معلومات حصلت عليها وكالة فرانس برس الأسبوع الماضي من مصادر متطابقة.

وشدد التحالف على أنه "يواصل استهداف تنظيم داعش في سوريا وفي الوقت نفسه منعه من العودة مجدداً إلى المناطق المحررة"، مشيراً إلى أن الإرهابيين يواصلون "التخطيط لشن هجمات في جميع أنحاء العالم".

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والأسبوع الماضي أكدت مصادر أمنية أن كلان الذي تبنى في تسجيل صوتي باسم تنظيم داعش اعتداءات نوفمبر(تشرين الثاني) 2015 في باريس، قُتل ليل الأربعاء- الخميس الماضي في غارة جوية.

ويومها قالت المصادر، إن "كلان البالغ من العمر 41 عاماً، والمولود في تولوز (جنوب غرب فرنسا) قتل في ضربة للتحالف ضد الإرهابيين.

وحسب إذاعة فرانس انتر التي كانت أول من ذكر هذه المعلومات، فإن شقيقه جان ميشال، وهو داعشي فرنسي أيضاً أصيب بجروح بالغة خلال الضربة.

وقال مصدر أمني، إن "الشقيقين رُصدا معاً، الأربعاء، وهما يدخلان المنزل الذي استهدفته غارة بواسطة طائرة مسيرة".