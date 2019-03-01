كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المعارضة القطرية تسعي لتنظم لحراك جديد ضد حكم تميم بن حمد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل المعارضة القطرية سعيها الحثيث لنصرة أهدافها في التخلص من نظام تميم، حيث كشف القيادي المعارض الشيخ عبدالله بن فهد آل ثاني، عن وجود حراك معارض لنظام الحكم في الدوحة سيتم الكشف عنه في القريب العاجل .

وأكد بن فهد المقيم خارج قطر منذالإنضمام للمعارضة أن هناك تجهيزات لمواجهة ظلم تنظيم الحمدين، قائلاً: "في القريب العاجل يطلع للعلن، وترجع قطر لحضنها الخليجي والعربي وليس التركي والإيراني".

وتابع: "النظام الحالي لا يرضينا ولا يرضي دول الخليج وساهم في تدمير عدة دول عربية بينها سوريا وليبيا، وأدى إلى خروج الكثير من أبناء قطر من وطنهم بسبب الاستعمار التركي لقطر، وارتفاع حدة الفساد المالي والإداري".

وأكد الشيخ عبد الله، أن هناك حملات دهم وتفتيش لمنازل القطريين الداعمين للمعارضة، بالإضافة إلى المناصرين من أبناء الأسرة الحاكمة والذين تتخطى نسبتهم 75%.