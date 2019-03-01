كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم مقديشو إلي 18 قتيلا و40 جريحا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت وكالة الأناضول الإخبارية، في نبأ عاجل لها، نقلاً عن مصدر أمني أن حصيلة ضحايا هجوم مقديشو ارتفع إلى 18 قتيلا و40 جريحا.

يذكر أن مسلحين مجهولين فجروا سيارة مفخخة قرب فندق كبير في العاصمة الصومالية مقديشو، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

ومن جهتها نقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن الشرطة الصومالية قولها، إن المهاجمين فجروا السيارة قرب منزل رئيس محكمة الاستئناف في شارع المكة المكرمة، وحاولوا بعد ذلك اقتحام المبنى، لكن الحراس تصدوا لهم.