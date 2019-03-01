كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الرئيس السوداني يتخلى عن سلطاته في الحزب الحاكم لنائبه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فوض الرئيس السوداني عمر البشير، صباح اليوم الجمعة، سلطاته واختصاصه كرئيس لحزب المؤتمر الوطني الحاكم لنائبه الجديد ليعمل على تسيير مهام الحزب، ليتفرغ الأخير لإدارة شؤون الدولة كرئيس قومي.

واختار المكتب القيادي في اجتماعه الذي استمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم حاكم ولاية شمال كردفان السابق أحمد هارون نائباً للبشير في رئاسة الحزب الحاكم بديلاً للنائب السابق فيصل حسن إبراهيم.

وقال نائب رئيس الحزب أحمد هارون، في تصريحات عقب اجتماع المكتب القيادي اليوم، إن "اجتماع المكتب القيادي تفهم خطوة الرئيس البشير بتفويض سلطاته لنائبه لتسيير أعباء العمل الحزبي والتنظيمي ليستطيع التفرغ لمهامه الوطنية التي عبر عنها في خطاب الجمعة الماضية"، في إشارة لدعوة الحوار التي نادى بها البشير.

ولفت هارون إلى استعداد حزبه لترتيب وملائمة أوضاعه الداخلية للمشاركة كحزب سياسي ضمن القوى الأخرى في المبادرة الوطنية التي طرحها البشير للحوار وبشكل إيجابي.