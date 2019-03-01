كشف هاتف فريد ببطارية ضخمة تعمل 50 يوما! – فيديو

كشفت شركة “Energizer”، خلال معرض “MWC” الأخير هاتفا مزودا ببطارية بسعة 18 ألف ميللي أمبير، وهي الأكبر سعة بين بطاريات الهواتف في العالم.

هاتف “باور ماكس بي 18″، تم كشفه خلال المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة، المقام، حاليا، في مدينة برشلونة الإسبانية، حيث يفيد مصنعوه بأن البطارية الكبيرة، المزود بها تكفيه ليعمل 50 يوما في وضع الانتظار.

كما تكفي البطارية لمشاهدة الأفلام، والفيديوهات لمدة يومين، ويمكن شحنها من 0 إلى 100 في المائة في ظرف 9 ساعات، ويمكن استخدامها كشاحن محمول للهواتف، والأجهزة الذكية.

الهاتف الجديد من تصميم شركة الاتصالات الفرنسية “Avenir Telecom”، التي تقوم بتصميم وتوزيع الهواتف المحمولة، والذكية ومستلزماتها تحت العلامة التجارية لشركة “Energizer” إنرجيزر، المتخصصة في مجال تصنيع البطاريات.

وعلى مستوى شكله الخارجي، ساهمت البطارية الضخمة، سماكة الجهاز بشكل ملحوظ، وتبلغ 18 ملم، أي أكثر بـ3 أضعاف تقريبا من أنحف هواتف آيفون على سبيل المثال.

ويمكن للهاتف أن يعمل لأسبوع كامل قبل أن يحتاج إلى إعادة الشحن، أو استخدام كثيف لمدة يومين متتالين، اعتمادا على بطاريته العملاقة، كما تمنح المستخدم 90 ساعة من المكالمات، والبقاء في وضعية الاستعداد حتى 50 أسبوعا، وفقا لما أورده موقع “ذا فيرج” نقلا عن الشركة المصممة.

أما بالنسبة إلى الكاميرات، فالهاتف مزود بثلاث كاميرات خلفية بدقة 12 و5 و2 ميغابكسل، أما بالنسبة إلى الكاميرتين الأماميتين، فتبرزان من الإطار وهما بدقة 16 و2 ميغابكسل.

ومن المفترض أن يطرح الهاتف الجديد في الأسواق، في يونيو المقبل، بسعر 600 دولار تقريبا.