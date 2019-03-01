برشلونة يحسم مصير لاعبه ألبا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حسم فريق برشلونة الإسباني مصير لاعبه، جوردي ألبا، وذلك بعدما قام بتجديد عقده لمدة 5 مواسم، ليحسم الجدل الذي أثير حول مستقبله.

وذكر النادي الكاتالوني، عبر موقعه الرسمي "برشلونة وألبا توصلا لاتفاق حول تجديد العقد لمدة 5 مواسم، وبشرط جزائي بقيمة 500 مليون يورو، حتى صيف 2024".

وأضاف "في الأيام المقبلة سنعلن متى سيتم التوقيع الرسمي على العقد الجديد، الذي سيربط اللاعب بالنادي".

يُذكر أن ألبا يخوض حاليًا موسمه السابع في صفوف برشلونة، ولعب 282 مباراة وسجل 14 هدفا حتى الآن.