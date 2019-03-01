مدرب ريال مدريد يبحث عن الثأر من برشلونة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يسعى مدرب ريال مدريد الإسباني، سانتياغو سولاري، إلى الثأر من غريمه برشلونة خلال مباراة الفريقين غدا، السبت، بالليغا وذلك في أعقاب خسارة الأول أمام الأخير بنصف نهائي كأس ملك إسبانيا أول من أمس، الأربعاء.

ومن المزمع أن يجري المدرب الأرجنتيني بعض التغييرات على تشكيلة الفريق الملكي خلال الكلاسيكو القادم.

وبعد مباراة الكلاسيكو، سيكون الريال على موعد مع مواجهة أياكس أمستردام يوم الثلاثاء المقبل في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال، وهي البطولة التي يراهن عليها الميرنغي بكل ما يملك، سيضطر سولاري لإجراء بعض التغييرات في تشكيلة الفريق وذلك حتى لا يفقد حظوظه في ثاني البطولات خلال نفس الأسبوع.

ففي مركز حراسة المرمى سيعود البلجيكي تيبو كورتوا، لحراسة عرين الفريق الملكي بدلا من الكوستاريكي كيلور نافاس، الذي خاض مباريات بطولة كأس الملك.

ونظرا لخروج الفريق من المسابقة لم تعد هناك مباريات لنافاس حتى نهاية الموسم إلا إذا قرر سولاري الدفع به في إحدى المباريات الدوري أو دوري الأبطال.

وفي مركزي الظهيرين، تشير جميع الأمور إلى أنه لن يتم الدفع بكل من داني كارفاخال وسيرجيو ريجيلون لتوفير جهودهما لمواجهة فريق أياكس المدجج بعنصر الشباب، والدفع بكل من ألفارو أودريوزولا ومارسيلو بدلا منهما.

وفي قلب الدفاع، من المفترض أن يشارك القائد سيرجيو راموس ورافائيل فاران إذا تعافى من الإصابة في ركبته اليسرى خلال مباراة الكلاسيكو.

وبغياب ناتشو فيرنانديز للإيقاف سيضطر المدرب الأرجنتيني للاعتماد على خيسوس فاييخو أو لاعب فريق الناشئين خافي سانشيز، حال غياب فاران.

وفي ظل إيقاف راموس مبارتين بدوري الأبطال، سيؤدي ذلك إلى عدم التعجل في الدفع بفاران يوم السبت المقبل حتى يتمكن من خوض لقاء أياكس.

وفي الهجوم، من الممكن أن يحظى كل من الويلزي جاريث بيل وماركو أسينسيو بفرصة المشاركة منذ البداية أمام البلوغرانا، حيث يرغب سولاري في استعادة القوة الهجومية التي افتقدها في الكلاسيكو الماضي.