سخنين: سطو مسلح وإطلاق نار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - نفذ جناة مجهولون عملية سطو مسلح على مخبز في مدينة سخنين، فجر اليوم الجمعة.
وفي التفاصيل، اقتحم لصوص مقنعون مخبزا في سخنين وأطلقوا النار وسرقوا مبلغا من المال من صندوق الدفع وهربوا من المكان.
وسادت حالة من الخوف والقلق، ولم يبلغ عن إصابات.
هذا، واستدعيت الشرطة وشرعت بالتحقيق وجمع الأدلة، فيما تم نصب حواجز في مسعى لإلقاء القبض على الجناة.
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