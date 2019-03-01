وزير خارجية باكستان لن يحضر اجتماع منظمة التعاون الإسلامي لوجود الهند

اعلن وزير الخارجية الباكستاني شاه مسعود قرشي إنه لن يحضر اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في أبوظبي في مطلع الأسبوع المقبل بسبب دعوة نظيره الهندي للحضور. وقال قرشي أمام البرلمان "لن أتوجه لمجلس وزراء الخارجية"، لافتا الى أن مسؤولين أقل درجة سيحضرون المؤتمر لتمثيل المصالح الباكستانية.

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