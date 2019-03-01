تطرق وزير المالية الهندي أرون جايتلي إلى "العملية الأميركية التي أدت إلى مقتل أسامة بن لادن عام 2011"، مشيرا إلى أنه "بإمكان الهند تنفيذ عملية مماثلة"، مشيراً إلى "انني أتذكر عندما توجهت فرقة من البحرية الأميركية إلى أبوت آباد لقتل زعيم القاعدة أسامة بن لادن، فلماذا إذا لا تستطيع الهند ذلك؟"، مضيفا: "إن مثل هذه الغارة كانت ضربا من الخيال والأمنيات والإحباط وخيبة الأمل، لكن ذلك ممكن اليوم".

كانت هذه تفاصيل خبر وزير هندي: لماذا لا نستطيع تكرار ما فعله الأميركيون في باكستان؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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