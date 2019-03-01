"مجموعة فرعون" تطلق مسابقة فنية في عيدها المئة والخمسين

أطلقت "مجموعة فرعون" بمناسبة العيد المئة والخمسين لها مسابقة تصميم لمقعد عام فني سيقدّم كهبة لمدينة بيروت، وخُصّص له مكان في ساحة النجمة في وسط العاصمة، بالقرب من منزل المؤسسين وموقع الشركة الاول.

وسيستوحي هذا المقعد الفني من روح المبادرة لهذه الشركة العائلية التي تمكنت، على مدى 150 عاماً، من تعزيز النشاط الصناعي والاقتصادي في لبنان، بالاضافة الى عطاءات افراد العائلة في خدمة الشأن العام في مختلف المجالات، وخصوصاً في خدمة مسقط رأسهم بيروت.

وبهذه المناسبة، اجتمعت اللجنة التي ستختار مصمّم المقعد الفائز، المؤلفة من الوزير السابق ميشال فرعون ورئيس المجلس البلدي المهندس جمال عيتاني ونائب رئيس المجلس البلدي المهندس ايلي اندريا والسيدة نايلة فرعون دو فريج والسيدة ندى فرعون تقي الدين وممثل شركة سوليدير المهندس بشير مجاعص والخبير الفني باسكال اوديل وأمينة سر اللجنة باولا فرعون رزق لبحث آلية دعوة المشاركين من الفنانين اللبنانيين الى المسابقة والشروط الفنية والهندسية لعمل التصميم.

وسيتمّ تدشين المقعد المقدّم خلال السنة الجارية في حفل يوبيل المئة والخمسين لـ "مجموعة فرعون".