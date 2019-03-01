أبي اللمع: الكلام الكثير عن الفساد يعطل عملية مكافحته

اعتبر عضو تكتل "الجمهورية القوي" النائب إدي أبي اللمع أن "الكلام الكثير عن الفساد يعطل عملية مكافحته واذا تحدّث الجميع عن هذا الموضوع في الاعلام من دون اي آلية جدية لمكافحة الفساد على الارض سيبقى الكلام حبرا على ورق والتطبيق يبدأ من خلال البحث عن مكامن الفساد"، لافتاً إلى أن "لبنان ينزف وهذا النزيف لا يتوقف من خلال مؤسسات رقابية ليس فيها العدد الكافي".

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