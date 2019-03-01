الوزير محمد الأعرج في أكادير لمناقشة وضعية الأمازيغية في الإعلام المغربي

يحل محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال في مدينة أكادير، صباح اليوم الجمعة، من أجل الإشراف على انطلاق الجلسة الافتتاحية للندوة الوطنية حول موضوع ”الأمازيغية في الإعلام المغربي الواقع والآفاق”، والمنظمة من طرف وزارة الثقافة والاتصال بشراكة مع مجلس جهة سوس ماسة وكلية الآداب والعلوم الإنسانية (جامعة ابن زهر)، وبتعاون مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وجمعية الجامعة الصيفية، ورابطة تيرا للكتاب بالأمازيغية، بأحد الفنادق المصنفة وسط المدينة.

وعلم “اليوم24″، على أن الندوة الوطنية الموسعة، ستنطلق، بداية من صباح اليوم، بحضور محمد الأعرج، وعدد من المسؤولين، والهيآت المدنية والجمعوية للمساهمة في أشغال افتتاح الندوة الوطنية، التي تتطرق إلى عدد من الجوانب المتعلقة بواقع وآفاق الأمازيغية، خصوصا بعد دستور 2011.

ومن المنتظر أن تختتم فعاليات الندوة الوطنية، يوم السبت 2 مارس، بتنظيم جلسة ثالثة، تعرض فيها مجموعة من التجارب الإعلامية الرائدة في مجال الصحافة لممارسين، سواء في الإعلام المكتوب، أو السمعي البصري، والخروج بعد ذلك بالخلاصات، والتوصيات، التي سيتم العمل على تنزيلها، وتفعيلها مستقبلا.