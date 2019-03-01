الغارديان: محاكمة بشار الأسد لا تزال ممكنة

الخليج 365/ بغدادنشرت صحيفة الغادريان، تقريرا حول محاكمة الرئيس السوري بشار الأسد، مشيرة الى انها لا تزال ممكنة بمساعدة أوروبا.

وقالت كاتبة التقرير ناتالي نوغيريد إن "السلطات الألمانية والفرنسية اعتقلت في الفترة الأخيرة ثلاثة من أفراد المخابرات السورية بتهمة التعذيب"، مبينة ان "هذه الاعتقالات خطوة إيجابية في اتجاه محاكمة رموز النظام السوري الضالعين في جرائم القتل والتعذيب".



واضافت أن "المسألة قد تأخذ وقتا طويلا، ولكن المحققين الجنائيين سيصعدون في سلم المسؤوليات إلى أن يصلوا إلى الديكتاتور المسؤول عن قتل شعبه في الأعوام الثمانية الأخيرة"، مشيرة الى ان "محامين وناشطين يحضرون في أوروبا بكل حزم لليوم الذي يمثل فيه من ارتكبوا الجرائم في سوريا أمام المحاكم ليحاسبوا على ما فعلوا".

واكدت الكاتبة أن "موازين القوة مالت لصالح بشار الأسد منذ أن تدخلت روسيا وإيران لمساعدته، فقد عملت روسيا على عرقلة جهود الأمم المتحدة لوقف نزيف الدم أو إحالة سوريا للمحكمة الجنائية الدولية، وخذلت الولايات المتحدة السوريين بجمودها أمام الجرائم البشعة، وكذلك كان موقف أوروبا"، بحسب الكاتبة.

وتابعت أن "الحديث الآن كله عن هزيمة تنظيم داعش وما الذي ستفعله الدول الأوروبية مع مواطنيها الذين التحقوا بالتنظيم، بينما نسي الجميع معاناة السوريين أنفسهم، مثل اختناق الأطفال بغاز السارين وأسلحة كيمياوية أخرى، وزنزانات التعذيب، والاختفاء القسري، والمدن والأحياء التي تعرضت لهجمات بصواريخ سكود والبراميل المتفجرة"، لافتة الى ان "أحد اللاجئين السوريين تعرف على واحد من الموقوفين، قال إنه عذبه في سجن بسوريا، وتلقى خبر اعتقاله بالدموع والابتسام، لأن عملاء بشار الأسد، سيواجهون العدالة في أوروبا".

واعتبرت ناتالي أن "طريق تحقيق العدالة للسوريين سيكون طويلا غير أن التاريخ علمنا أن انتهاكات حقوق الإنسان الجماعية لا تفلت من العقاب مهما طال الزمن"، موضحة انه "إذا لم تستطع العدالة الدولية إنصاف السوريين فإن المحاكم الوطنية تستطيع القيام بهذه المهمة.".

واكدت ان "المحققين سيصلون إلى هدفهم، فأمامهم كميات كبيرة من الأدلة، التي سيبحثون فيها لإثبات المسؤولية وفي أعلاها يجلس الأسد، الذي لا يزال في سن 53 عاما".

