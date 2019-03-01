الكشف عن معلومة خطيرة بشأن كارثة قطار رمسيس بمصر

الخليج 365/ بغدادكشف وكيل لجنة النقل بمجلس النواب النائب محمد زين، الجمعة، ان سائق "جرار الكارثة" كان موقوفا عن العمل بسبب تعاطيه المخدرات، مشيرا إلى أنه تحدى الإيقاف وعاد إلى مزاولة مهامه.

ونقل موقع الشروق المصري عن زين قوله إن "رئيس هيئة السكك الحديدية أشرف رسلان، أبلغ لجنة النقل خلال لقائه بهم بأن السائق المتسبب في حادثة محطة مصر، صدر بحقه قرارا بالإيقاف عن العمل لمدة 6 أشهر لتعاطيه المخدرات بعد إجرائه تحليلا للمواد المخدرة"، مبينا ان "السائق عاد لعمله مرة أخرى على الرغم من قرار إيقافه".



وأضاف أن "طاقم أي جرار يفترض أن يضم السائق ومساعده، وهذا ما لم يحدث قبل وقوع الحادثة"، مشيرا إلى أن "هذه النقطة البسيطة كان بإمكانها أن تجنب الحادثة".

وطالب وكيل لجنة النقل بالبرلمان بـ"ضرورة إعادة فرز العاملين بهيئة السكك الحديدية، وطرد العناصر غير الصالحة والملتزمة من العمل بالهيئة"، لافتا الى انه "لو لاحظنا الحوادث التي وقعت في الفترة الأخيرة جلها كان بسبب الأخطاء البشرية، وذلك رغم السياسات التي تتبعها القيادة السياسية والحكومة لتطوير هذه الهيئة".

ونشب حريق هائل جراء اصطدام جرار القطار بـ"صدادة حديدية" في محطة رمسيس التي تعرف باسم محطة مصر، وهي المحطة المركزية للقطارات بالقاهرة، لينفجر خزان الوقود في القاطرة الرئيسية، حيث أدى الحادث إلى سقوط عشرات من القتلى والجرحى.

وأمر النائب العام المصري، امس الخميس، بحبس ستة أشخاص أربعة أيام على ذمة التحقيق، هم سائق القطار ومساعده، وسائق قطار آخر، وثلاثة من موظفي السكة الحديدية.

