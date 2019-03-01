قمة ترامب كيم: انتهى اللقاء ولكن "الود متواصل"

اسماء السيد - AFP

قطع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قمتهما الخميس في هانوي بعد فشلهما في التوصل لاتفاق حول تفكيك السلاح النووي لكوريا الشمالية.

وجاء انهيار المحادثات بشكل غير متوقع وسط عدم اتفاق بشأن العقوبات الاقتصادية حيث غادر الزعيمان والوفدان المرافقان لهما مقر الاجتماع في فيتنام دون حضور الغداء أو مراسم التوقيع على الاتفاق، وهي المراسم التي كانت مقررة سلفا.

وكان كيم قد قال إنه مستعد لنزع السلاح النووي كما قال ترامب إنه مستعد للتوقيع، ولكن ترامب قال إن العقبة الرئيسية أمام الاتفاق تتمثل في طلب كيم أن تقوم الولايات المتحدة برفع كل العقوبات على كوريا الشمالية مقابل إغلاق منشأة نووية كورية شمالية واحدة فقط، الأمر الذي يترك لبيونغيانغ ترسانة كبيرة من الصواريخ والرؤوس الحربية.

وقال ترامب: "لدينا بعض الخيارات، ولكن في هذا الوقت قررنا عدم اللجوء لأي منها، وفي بعض الأحيان عليك أن تمضي، ويعد هذا الموقف أحدها."

فشل"ودي"

وبالنسبة لترامب فإن تغير مسار الأحداث يعد فشلا دبلوماسيا فقد سافر 20 ساعة جوا لفيتنام على أمل إحراز تقدم ملموس نحو نزع السلاح النووي بكوريا الشمالية بناء على أول قمة له مع كيم في سنغافورة في الصيف الماضي.

وقد أدى انهيار المحادثات إلى توابع في أسواق المال في آسيا حيث تراجعت أسهم البورصة في كوريا الجنوبية بشدة قبل ختام يوم التعامل بانخفاض قدره 1.8 في المئة، كما تراجعت أسهم بورصة نيكي 225 في اليابان لتنتهي بانخفاض قدره 0.8 في المئة.

الخلاف بشأن "العقوبات" ينهي قمة ترامب وكيم بدون اتفاق

وقبل مغادرة فيتنام عائدا إلى واشنطن، قال ترامب في مؤتمر صحفي إنه لم يتفق مع كيم على عقد قمة ثالثة، غير أنه قال :" لقد انتهى الأمر بشكل ودي لقد تصافحنا فهناك دفء نتمنى أن يستمر وأعتقد أن سيتسمر فعلينا القيام بشيء مميز للغاية".

وقال ترامب إن كيم تعهد بوقف التجارب الصاروخية أو إجراء اختبارات نووية كما تعهد بإغلاق منشأة يونغبيون النووية وهي موقع المفاعل النووي الرئيسي لكوريا الشمالية ومصدرها الوحيد للبلوتنيوم لتصنيع القنابل النووية.

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وأضاف ترامب قائلا إن كوريا الشمالية لم تعرض إغلاق منشآتها النووية السرية الأخرى.

وقال ترامب إنه في ما يتعلق بالعقوبات الاقتصادية "فهم يريدون رفع العقوبات تماما، وليس بوسعنا القيام بذلك".

وأعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن أمله أن تسفر المفاوضات المستقبلية بين الجانبين عن جسر الهوة، ولكنه لم يشر إلى خطط محددة بشأن مواصلة المحادثات.

ترامب وكيم "يناقشان خريطة طريق" بشأن الأسلحة النووية

وأضاف قائلا: "نحن الآن أقرب للاتفاق مما كان عليه الوضع قبل 36 ساعة وأقرب مما كان عليه الوضع قبل شهر أو اثنين لذلك فإن هناك تقدما قد تم إحرازه، بالطبع كان الجميع يأمل أن تسير الأمور على نحو أفضل ولكن المغادرة جاءت باتفاق على مواصلة العمل على حل مشكلة نتفق على أنها صعبة، لقد غادرنا وهذه الروح تسود الجميع".

وكان من الواضح أن الجانبين مازالا بعيدين في ما يتعلق ببعض القضايا ومنها : ماذا يعني نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية؟ كما لم تتضح بعد مطالب كيم في ما يتعلق بالقوات الأمريكية في كوريا الجنوبية والمنطقة مقابل تسليمه ترسانته النووية.

رؤى متقاربة

وقال ترامب إن "لديه رؤية واضحة، وهي لا تتوافق مع رؤيتنا بالضبط، ولكنهما متقاربتان كثيرا عما كان عليه الحال قبل عام".

وقبل المحادثات عرضت الولايات المتحدة إعلان إنهاء حالة الحرب الكورية (1950_1953) وفتح مكاتب اتصال في عاصمتي البلدين مقابل إغلاق المنشأة القادرة على إنتاج قنابل نووية، فقد بدت واشنطن راغبة في تخفيف بعض العقوبات مقابل التوصل لهذا الاتفاق، ولكنها أصرت على استمرار العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة حتى نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية تماما.

ولكن من الواضح أن العرض الكوري الشمالي في المقابل ترك فجوة كبيرة بين موقفي الجانبين.

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حقوق الإنسان

ورغم ذلك فمازال ترامب يصف كيم بالزعيم العظيم ويتحدث عن الدفء في صداقتهما، ولم يشر الرئيس الأمريكي إلى سجل الزعيم الكوري الشمالي في انتهاكات حقوق الإنسان.

وعندما سئل ترامب عما إذا كان قد تناول مع كيم قضية الطالب الأمريكي بجامعة فيرجينيا أوتو وارمبير الذي اعتقل في كوريا الشمالية لـ 17 شهرا بزعم سرقته مواد دعائية، أجاب ترامب بأنه فعل ذلك.

مطعم فيتنامي يقدم لزبائنه همبرغر ترامب وكيم

ترامب وكيم يوقعان على وثيقة مشتركة عقب محادثات تاريخية

وكان وارمباير في غيبوبة أغلب وقت سجنه وتوفي عقب عودته للولايات المتحدة. وظلت حكومة كوريا الشمالية تتهمه بأنه "مجرم".

وقال ترامب: "إن كيم أبلغني أنه لم يعرف شيئا عن هذه القضية وسأثق بكلمته فتلك السجون قاسية وأشياء سيئة تحدث فيها، ولا أعتقد أنه يعلم بالأمر".

استراتيجية خطرة

ويقول محللون إن استراتيجية ترامب في التعامل مع كيم خطرة أخذا في الاعتبار قول مسؤولين استخباراتيين أمريكيين إنه من غير المرجح أن يسلم كيم ترسانة يعتقد أنها تحتوي ما يتراوح بين 20 و65 رأسا نوويا.

وتقول الاستخبارات الأمريكية إن لديها دليلا على أن كوريا الشمالية سعت لإخفاء برنامجها للتسلح رغم كونها في خضم محادثات مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.

ويقول مسؤولون أمريكيون وكوريون جنوبيون إن مسؤولي الخارجية الأمريكية حاولوا خلال الأسبوعين الماضيين انتزاع التزامات محددة لإحراز تقدم في المحادثات، ولكن التقدم جاء بطيئا للغاية.

"ليست هناك عجلة"

وأثناء جلوسه بجوار كيم صباح الخميس قال ترامب إنهما أجريا محادثات ممتعة على مائدة العشاء تناولت "أفكارا عظيمة، والمهم أن العلاقة بيننا قوية جدا".

وأضاف قائلا: "عندما تكون هناك علاقة عظيمة أشياء كثيرة طيبة تحدث وأعلم أننا ذات يوم سنحرز نجاحا رائعا مع الزعيم كيم وكوريا الشمالية".

ودأب ترامب على القول إنه "لا يوجد عجلة" للوصول إلى اتفاق. فأنا والزعيم كيم نريد التوصل إلى الاتفاق الصحيح والسرعة ليست مهمة.

AFP

ومن جانبه، قال كيم إنه مستعد لنزع السلاح النووي على الأقل من حيث المبدأ ": فإذا لم أكن راغبا في تحقيق ذلك لما كنت هنا الآن."

وقال ترامب وكيم إنها يرحبان بفكرة فتح مكاتب اتصال في عاصمتي الولايات المتحدة وكوريا الشمالية. ولا يوجد لواشنطن حاليا تمثيل دبلوماسي مباشر مع بيونغيانغ.

ولدى سؤاله عن ثقته في التوصل لاتفاق جاءت إجابة كيم حذرة:" من السابق لأوانه الرد، ولكن مما أستشعره أعتقد أننا سنتوصل لنتائج إيجابية."

وفي صباح الخميس وصل ترامب وكيم إلى مقر الاجتماع بفندوق متربول في العاصمة الفيتنامية هانوي في موكبين منفصلين، وبعد تحدثهما مع الصحفيين، تحدثا مع بومبيو ونظيره الكوري الشمالي كيم يونغ شول.

Getty Images الفندق الذي عقدت فيه القمة

أهم تقدم

وكانت مصافحة ترامب وكيم الحارة ليلة الأربعاء تشير إلى أن ترامب يأمل في أن تساعد علاقتهما الوثيقة في جسر الهوة في المفاوضات بين وفدي البلدين.

وقال ترامب إن أهم تقدم تم إحرازه منذ قمة سنغافورة هي "علاقتهما"، وفي تغريدة عقب عشاء الأربعاء قال إن الجانبين أجريا حوارا جيدا للغاية".

ومن جانبه قال كيم :" هناك أناس رحبت وآخرون يتابعون قمتنا بتشكك، ولكن هناك من ينظر لنا ونحن نقضي وقتا رائعا معا كمشهد في فيلم خيالي".