عبدالله: اقرار الدرجات الست خطوة تربوية في الاتجاه الصحيح

رأى عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله في تصريح عى مواقع التواصل الاجتماعي ان "إقرار مجلس الوزراء لدرجات أساتذة التعليم الثانوي الست، بناء لاقتراح وزير الحزب التقدمي الاشتراكي، هو ترجمة حقيقية لسياسة الحزب الداعمة للمدرسة الرسمية، والتعليم الرسمي، حيث يدرس الفقراء والمهمشون والعاجزون عن دفع أقساط المدارس الخاصة. خطوة تربوية في الاتجاه الصحيح، وسيليها خطوات".

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