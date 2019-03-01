سفير السعودية بمصر: لا ضحايا سعوديين بحريق قطار محطة مصر

أكد السفير السعودي لدى القاهرة، أسامة نقلي، عدم وجود أي مواطنين من أبناء المملكة بين ضحايا ومصابي حريق قطار محطة مصر الذي وقع في القاهرة الأربعاء الماضي.
يذكر انه قتل 22 شخصا على الأقل وأصيب أكثر من 40 آخرين، إثر حريق اندلع جراء اصطدام جرار قطار بحاجز خرساني، في محطة رمسيس للقطارات وسط القاهرة.
وعلى إثر ذلك، قدم وزير النقل المصري، هشام عرفات، استقالته إلى رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، والذي بدوره، كلف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر بالقيام مؤقتا بمهام وزير النقل بالإضافة إلى مهام منصبه.
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