مصادر أممية الجمهورية: زيارة غراندي للبنان تكتسب اهمية قصوى

أشارت مصادر أممية لـ"الجمهورية" الى انّ زيارة مفوض الأمم السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي للبنان تكتسب اهمية قصوى نظراً الى تزامنها والتحضيرات اللبنانية الجارية لمؤتمر "بروكسل 3" الخاص بالنازحين السوريين، في ظل المواجهة الصامتة بين مسؤولين لبنانيين ومؤسسات الأمم المتحدة والتهديدات برفع دعاوى ضد بعض المسؤولين الأمميين بتهمة التواطؤ في منع عودة النازحين الى سوريا.

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