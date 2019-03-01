رئيس ليبيريا يؤكد امكانية نقل سفارة بلاده في اسرائيل إلى القدس

أكد رئيس ليبيريا جورج ويا، خلال زيارة يجريها إلى إسرائيل، إن إمكانية نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس لا تزال مفتوحة.

ولفت ويا إلى ان "كل الإمكانيات مفتوحة وسوف نصل إلى النقطة التي نتحدث فيها بهذا الشأن". وأضاف أن لحكومة بلاده سلم أولويات، و"أن هناك أمورا دولية يجب معالجتها، وفي هذه الأثناء سوف نتركز في مواصلة التعاون بيننا في مجالات أخرى"، مشيرا إلى أنه يزور إسرائيل "بهدف تعزيز العلاقات والصداقة بين الطرفين، والدفع بالسلام".