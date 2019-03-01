مسؤولة ألمانية: لبيع الأسلحة للسعودية وتخفيف الحظر

اتهمت زعيمة حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الحاكم في ألمانيا أنجريت كرامب كارينباور، الحزب الديمقراطي الاشتراكي بـ"تعريض صناعة الدفاع والوظائف في البلاد للخطر برفضه تخفيف موقفه بشأن شحنات الأسلحة للسعودية"، مشيرةً إلى أن "الائتلاف وافق على إلزام صناعة الأسلحة الألمانية بقواعد أكثر صرامة، لكنه من الخطأ الفادح تفسير تلك القواعد بطريقة تخفض الصادرات إلى الصفر".

ولفتت إلى أن "أفعال الحزب الديمقراطي الاشتراكي تقود إلى استبعاد ألمانيا من مجال العمل مستقبلا وأن القيود الصارمة على الصادرات الألمانية هددت برنامجا أمنيا مشتركا ما يمثل مشكلة كبيرة، وأن النتيجة هي أن هذه المشروعات ستنفذ في المستقبل بمعزل عن ألمانيا"، منوهة بأنه "إذا كان ذلك هدف الحزب الديمقراطي الاشتراكي، فعليه أن يتفضل ويوضح نواياه للشركات المتضررة والعاملين فيها".