ذكر مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأميركية، أن كوريا الشمالية اقترحت إغلاق جزء من مجمع يونغبيون النووي، مقابل رفع كل عقوبات الأمم المتحدة، ما عدا التي تستهدف برنامجها لأسلحة الدمار الشامل بشكل مباشر.
ولفت المسؤول في تصريح أمام الصحفيين إلى ان "المعضلة التي واجهناها مع كوريا الشمالية في هذه المرحلة هي عدم استعدادها لفرض تجميد كامل على برامجها لأسلحة الدمار الشامل". وأضاف "لذلك أن تمنح إعفاء من العقوبات يعود عليها بمليارات الدولارات يضعنا في موقع دعم تطوير كوريا الشمالية المستمر لأسلحة الدمار الشامل ".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول أميركي:كوريا الشمالية غير مستعدة لتجميد برامجها لأسلحة الدمار الشامل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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