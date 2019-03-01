حدث ليلًا| حبس 6 متهمين في حادث محطة مصر وتخفيض سعر 4 سيارات "هيونداي"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

شهدت الليلة الماضية، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، العديد من الأحداث على الصعيدين الإقليمي والدولي.

محليًا، خرج أول جثمان لضحايا حادث محطة مصر من مشرحة زينهم، واستلمه ذووه؛ استعدادًا لدفنه، واشتعلت سيارات في نفق الثورة بصلاح سالم، وأصيب اثنان، وأعلن غبور خفض أسعار 4 سيارات تحمل علامة "هيونداي".

ويرصد الخليج 365، أهم الأحداث التي وقعت الليلة الماضية وحتى الصباح.

النائب العام يأمر بحبس 6 متهمين 4 أيام في حادث قطار محطة مصر أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، اليوم الخميس، بحبس 6 متهمين في حادث قطار محطة مصر. وقال النائب العام -في بيان له- إنه تقرر حبس كلا من: سائق الجرار ٢٣٠٥ ومساعده وعامل المناورة لذات الجرار، وسائق الجرار ٢٣٠٢، وعامل المناورة لذات الجرار وأيضا العامل المختص بتحويله الخطوط لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

خروج أول جثمان من مشرحة زينهم لضحايا حادث محطة مصر

قال وائل سرحان، نقيب العاملين بالإسعاف، إن أسرة المسعف خالد عبدالمنعم، تسلمت جثمانه من مشرحة زينهم مساء الخميس، كأول حالة تخرج من المشرحة من بين ضحايا حادث تصادم قطار محطة مصر.

وتوفي المسعف خالد محمد عبدالمنعم، سائق على السيارة ٢٣٧٩ تمركز رمسيس، يوم الخميس، متأثرًا بإصاباته في حادث محطة مصر.

أحد ضحايا "محطة مصر".. أسرة الطبيب أحمد حمدي تتسلم جثمانه من مشرحة زينهم

قال الدكتور أحمد حسين، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن أسرة الطبيب أحمد حمدي تسلمت جثمانه في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، من مشرحة زينهم.

وتوفي الطبيب أحمد حمدي ضمن 22 شخصا لقوا حتفهم جراء حادث تصادم جرار برصيف داخل محطة مصر يوم الأربعاء الماضي.

وزيرة التضامن تقرر صرف إعانة عاجلة لمصابي حادث محطة مصر

زارت غادة والي وزير التضامن الاجتماعي، مصابي حادث قطار محطة مصر بمستشفى معهد ناصر وكان في استقبالها الدكتور هاني راشد مدير المستشفى، وذلك للاطمئنان على المصابين والتأكيد على ضرورة تلقيهم أفضل أوجه الدعم والرعاية، وكذلك الاطمئنان الانتهاء من إجراء الأبحاث الاجتماعية تمهيدا لصرف التعويضات المقررة للمصابين وأسر للمتوفين والمصابين بعجز كلي.

كما وجهت والي اليوم الخميس بصرف إعانة عاجله لأسر المصابين والضحايا من حساب المؤسسة العامة للتكافل لحين استيفاء أوراق المساعدات الاستثنائية التي تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء.

"مصر للطيران": ضم شركتي الشحن الجوي وإكسبريس مع الخطوط

قال الطيار أحمد عادل، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إن بيت الخبرة العالمي الذي استعانت به الشركة قام بعمل المراجعة الاستراتيجية للأنشطة الرئيسية والمكملة لها ووضع التصور المناسب للاستراتيجية المستقبلية لمجموعة شركات مصر للطيران.

وأضاف عادل- في بيان للشركة اليوم - أن نتائج أعمال هذه المرحلة انتهت إلى ضرورة إعادة هيكلة أنشطة الشركة وفقا للمعايير العالمية.. وبناء على ذلك سيتم نقل نشاط النقل الداخلي للركاب إلى شركة مصر للطيران للخطوط الجوية وذلك بدمج شركة مصر للطيران للخطوط الداخلية والإقليمية (أكسبريس).

سيارة مشتعلة تتسبب في شلل مروري بنفق الثورة (صور)

شهد نفق الثورة حالة من الزحام المروري؛ إثر اندلاع حريق بسيارة عقب انقلابها بالطريق.

تلقى مشرف عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث مروري ونشوب حريق بسيارة بنفق الثورة بمحور صلاح سالم.

إحداهما تفحمت.. مصابان في اصطدام سيارتين بنفق الثورة

كشفت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، عن ملابسات حادث تصادم سيارتين نتج عنه اشتعال النيران في إحداهما بنفق الثورة، أمس الخميس.

وتبين بالفحص اصطدام سيارتين ملاكي في الاتجاه القادم من ألماظة باتجاه العروبة، نتج عنه تفحم إحداهما بالكامل، وتلفيات بنسبة ٨٠% في الثانية، وإصابة شخصين نقلا إلى مستشفى هليوبليس.

30 صورة ترصد تفحم سيارة داخل نفق الثورة

حصل "الخليج 365" على الصور الأولى لتفحم سيارة ملاكي في نفق الثورة عقب اصطدامها بأخرى، مما أسفر عن إصابة شخصين.

وتبين بالفحص اصطدام سيارتين ملاكي في الاتجاه القادم من ألماظة اتجاة العروبة، نتج عنة تفحم إحداهما بالكامل، وتلفيات بنسبة ٨٠% في الثانية، وإصابة شخصين نقلا إلى مستشفى هليوبليس.

"غبور" يخفض أسعار 4 سيارات تحمل علامة "هيونداي".. تصل لـ 33 ألف جنيه

أعلنت مجموعة جي بي غبور أوتو للسيارات، الوكيل الحصري لعلامة هيونداي الكورية الجنوبية في مصر، عن تخفيض أسعار عدد من سياراتها في مصر .

ومع انطلاق العام الجاري أعلنت نحو 30 علامة تجارية أوروبية وأسيوية وأمريكية بعضها يتم تجميعه في مصر، عن تخفيضات أسعار بأكثر من 180 طرازًا بنسب متفاوتة تراوحت بين 2000 جنيه، ووصلت إلى أكثر من مليوني جنيه.

الرئيس السوداني يفوض سلطاته في الحزب الحاكم لنائبه

فوض الرئيس السوداني عمر البشير اليوم الجمعة سلطاته واختصاصه كرئيس لحزب المؤتمر الوطني الحاكم لنائبه الجديد ليعمل على تسيير مهام الحزب، ليتفرغ الاخير لإدارة شؤون الدولة كرئيس قومي.

واختار المكتب القيادي في اجتماعه الذي استمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم حاكم ولاية شمال كردفان السابق احمد هارون نائبا للبشير في رئاسة الحزب الحاكم بديلا للنائب السابق فيصل حسن ابراهيم.

دول أوروبية ترفض إدراج السعودية في قائمة سوداء لغسل الأموال

قال مسؤولون بالاتحاد الأوروبي إن دولا أوروبية من بينها بريطانيا وفرنسا أعلنت اعتراضها على إدراج السعودية ضمن قائمة سوداء لغسل الأموال، وذلك بعد أن أصدرت المفوضية الأوروبية قائمة سوداء تضم الرياض.

قال دبلوماسيان من الاتحاد الأوروبي إن حكومات بالاتحاد قد تمنع تبني قائمة سوداء لغسل الأموال، تضم السعودية وبويرتوريكو وثلاث مناطق أخرى تابعة للولايات المتحدة، وذلك بموجب إجراء تم تفعيله أمس الخميس .

بيونج يانج: كيم وترامب اتفقا على مواصلة الحوار بشأن نزع السلاح النووي

اتفق الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قمتهما الثانية في العاصمة الفيتنامية هانوي على مواصلة الحوار "من أجل نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية وتحسين العلاقات الثنائية"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" عن وكالة الانباء المركزية الرسمية في بيونج يانج.