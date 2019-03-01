زعيم كوريا الشمالية يبدأ زيارة رسمية لفيتنام

محمد اسماعيل - القاهرة - هانوي - (د ب أ):

من المقرر أن يجري زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، زيارة رسمية إلى فيتنام اعتبارا من اليوم الجمعة، وفقا لوزارة الشؤون الخارجية الفيتنامية، وذلك بعد يوم من انهيار محادثات السلام مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ومن المتوقع أن يلقى كيم استقبالا رسميا من جانب الرئيس الفيتنامي نجوين فو ترونج بقصر الرئاسة في هانوي. وسيرأس كيم وترونج وفدي بلديهما في محادثات ثنائية لمدة ساعة تقريبا.

ومن المقرر أن يلتقى كيم مع رئيس الوزراء الفيتنامي نجوين شيوان فوك فى المكتب المركزي للحكومة الساعة الخامسة مساء ، ومع رئيسة الجمعية الوطنية الفيتنامية نجوين ثى كيم نجان، التي تستقبل الزعيم الكوري الشمالي بعد ذلك بمدة قصيرة.

ومن المتوقع أيضا أن ينضم كيم إلى الرئيس ترونج في حفل لرقصات الباليه والموسيقى التقليدية والرقص.

ويوم السبت ، سيضع كيم إكليلا من الزهور على "النصب التذكاري لأبطال الحرب والشهداء" الساعة التاسعة صباحا، ثم يفعل الشيء نفسه في ضريح هوشي منه ، الذي يضم مؤسس فيتنام الحديثة.

يشار إلى أن كيم موجود في فيتنام منذ الثلاثاء الماضي حيث عقد قمة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية.

وانهارت المحادثات أمس الخميس. وقال ترامب في مؤتمر صحفي إن كوريا الشمالية تطالب برفع جميع العقوبات قبل أن يبدأ نزع السلاح.