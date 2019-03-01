ارتفاع تدريجي في الحرارة وهدوء للرياح.. الأرصاد تعلن موعد تحسن الطقس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل التابع للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه بداية من اليوم الجمعة، تشهد حالة الجو انخفاضًا في سرعة الرياح وارتفاعًا في درجات الحرارة بشكل طفيف، مع انحسار فرص تساقط الأمطار على السواحل الشمالية وحتى الوجه البحري.

وأضاف شاهين، لمصراوي، أن هذا الارتفاع التدريجي البسيط في درجات الحرارة يستمر على مدار الأيام المقبلة، مع هدوء نشاط الرياح بشكل واضح.

وأوضح مدير مركز التنبؤات الجوية، أن حركة الرياح، أمس الخميس، نشطت على مختلف الأنحاء، وصلت لحد العاصفة على المناطق المكشوفة، وتراوحت سرعة الرياح ما بين 40 إلى 50 كليو مترًا.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الجمعة طقس بارد على السواحل الشمالية، مائل للبرودة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على السواحل الغربية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.