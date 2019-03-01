حسن محرم
كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن ترامب أمر رئيس موظفين البيت الأبيض بإعطاء زوج أبنته، جاريد كوشنر، تصريح أمني يمكن من خلاله الوصول إلى معلومات سرية أو مناطق محظورة.
وبحسب الصحيفة، فإن التصريح الأمني الذي حصل عليه كوشنر للوصول إلى ملفات سرية أثارت مخاوف مسئولين في أجهزة الاستخبارات الأمريكية ومحامي كبير في البيت الأبيض، بحسب تأكيدات 4 أشخاص اطلعوا على الملف.
وأثارت الصحيفة إلى أن هذا القرار الذي أصدره ترامب في مايو الماضي، قلق مسؤولين كبار في الإدارة الأمريكية، وحتى كتب جون كيلي، مذكرة يحتج على أمر إعطاء...
كانت هذه تفاصيل خبر نيويورك تايمز: ترامب يمنح تصريحا أمنيا جديدا لزوج ابنته للوصول لملفات سرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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