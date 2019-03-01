فنيش: قرار درجات المتمرنين لا تحتاج إلى قانون في مجلس النواب

أوضح وزير الشباب والرياضة، محمد فنيش، في اتصال مع "الاخبار" ان قرار الدرجات الست الاستثنائية المستحقة للأساتذة المتمرنين الملحقين بالتعليم الثانوي الرسمي لا يحتاج إلى قانون في مجلس النواب، وهو "نافذ من تاريخ صدور مرسوم الالحاق، ونحن في مجلس الوزراء بتّينا في الخلاف في الرأي بين مجلس الخدمة المدنية الذي يعارض اعطاء المتمرنين الدرجات ووزير التربية الذي أكد احقيتها، ونوقش الموضوع قبل ذلك في مجلسي الوزراء والنواب عند مناقشة قانون السلسلة ولم يلق اي معارضة، لا سيما أن المتمرنين يعدّون موظفين في ملاك التعليم الثانوي".

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