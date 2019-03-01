مصادر قانونية للشرق الاوسط: محطة "إل بي سي آي" مسروقة والحكم مسيّس

ذكر المستشار القانوني لرئيس حزب "القوات" سمير جعجع، في حديث لصحيفة الشرق الاوسط ، "ان الذي يتابع هذا الملف، برئاسة النائب جورج عدوان، بدأ دراسة الحكم والتحضير للطعن به" مؤكدا أن "محطة إل بي سي آي مسروقة، وسنستعيدها بالقانون رغم معاناتنا" مشيرا الى ان "الحكم مسيّس ولا أحد يختلف على ذلك، ولو سألنا أي مواطن لبناني من يملك (أل بي سي)، لكان جوابه إنها ملك القوات اللبنانية". وأضاف مستشار جعجع ان "منذ عام 2007 اعتمدنا القضاء للمطالبة بالحقوق، وهمّنا أن لا يكون القضاء مسيساً".

من جهته، أبدى المحامي نعّوم فرح وكيل الدفاع عن "إل بي سي آي" وبيار الضاهر، ارتياحه لهذا الحكم، واعتبر في تصريح لـ"الشرق الأوسط"، أن "الحكم أنصف المدعى عليهم، وأكد عدم أحقية (القوات) بأي ملكية في أسهم (إل بي سي آي)، ورفع الظلم المستمر بحقهم منذ 12عاماً؛ خصوصاً أن الحكم مدعّم بالحجج القانونية والوقائع". وأوضح فرح أن الحكم أثبت أن "حزب القوات اللبنانية لا يملك الصفة القانونية ليتقدم بدعوى، وبدا كأنه يطالب بشيء لا يمتلكه".