مقربون من السنيورة للأخبار: سيفاجئ الجميع اليوم بما يملكه من مستندات

أشار مقربون من رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة ان "الرجل مقتنِع بأن حزب الله يُريد أن يفتح دفاتر قديمة، ويصفّي حسابه معه بصفته الرجل الأكثر ثباتاً في مواجهته منذ عام 2006".

ولفتوا في حديث إلى الأخبار إلى ان "السنيورة قرّر أن يخوض معركة استباقية قبل أن تتوسّع الحملة ضدّه. فهو لا يريد أن يذهب فرق عملة، لا سيما أنه يشعر، أقله حتى اللحظة بأنه وحيد في هذه المعركة".

وأكد هؤلاء أن السنيورة "سيفاجئ الجميع اليوم في مؤتمره لجهة ما يملكه من مستندات". وهو الذي بدأ بتوثيقها "منذ أكثر من 5 سنوات، حينَ بدأت بعض الجهات السياسية بالتصويب عليه من باب الحسابات المالية"، مشيرين إلى أن "القضاء في حال اطلع عليها فإنه لن يجِد فيها ثغرة واحدة".

ورداً على صمت رئيس الحكومة سعد الحريري الذي لم يُعلن حتى الآن موقفاً واضحاً من كل ما يجري، اعتبر المقربون من السنيورة أن "بيان كتلة المستقبل كان كافياً في هذا الصدد، ويبقى الرئيس الحريري الذي ربما ينتظر المؤتمر اليوم، وبعده سنرى حملة التضامن معه، خصوصاً أن السنيورة لديه ما يكفي من الوثائق التي تظهر بأنه أكبر من الحملات التي تسعى إلى تشويهه".