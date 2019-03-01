ترامب:أريد نزع السلاح النووي بشكل كامل في كوريا الشمالية

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه يريد نزع السلاح النووي بشكل كامل في كوريا الشمالية بينما زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، يتحدث فقط عن عدد من المنشآت.

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