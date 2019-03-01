تشغيل مطار الملك عبدالعزيز الجديد في جدة

السعودية- ليندا سليم
أفادت مصادر بأن الهيئة العامة للطيران المدني السعودية وضعت خطة لأعمال تشغيل مطار الملك عبدالعزيز الجديد بمحافظة جدة، مشيرةً إلى أن الخطة سيجرى تنفيذها خلال شهرين.
وأوضحت المصادر، أن الخطة تتضمن البدء بنقل جميع رحلات الخطوط السعودية المتجهة إلى جازان وشرورة والطائف، التي يتجاوز عددها 122 رحلة أسبوعية إلى المطار الجديد.
وبّينت أن الخطة تشمل نقل جميع
ولفتت المصادر، إلى أن هناك مرحلة ثالثة للخطة تشمل نقل جميع رحلات الخطوط السعودية من وإلى أبها والبالغ عددها 173 رحلة أسبوعية.
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