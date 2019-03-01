وزير الخارجية الصيني يدعو باكستان والهند لتفادي تصعيد التوتر

دعا وزير الخارجية الصيني وانج يي، الخميس، دولتي الهند وباكستان إلى تجنب تصعيد التوتر بينهما، على خلفية الغارات الجوية التي شهدتها البلدان.

وفي اتصال هاتفي، أعرب وزير الخارجية الصيني لنظيره الباكستاني شاه محمود قريشى عن "قلقه الشديد" إزاء أزمة كشمير، بعد الإعلان عن إسقاط طائرات لكل من البلدين.



وعبر وزير الخارجية الصيني عن أمله في أن يبرهن البلدان على "ضبط النفس وينفذان بصدق التزامهما لمنع تدهور الأوضاع".

وتأتي تصريحات الوزير الصيني بعدما طلبت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا الأربعاء من الأمم المتحدة فرض عقوبات على زعيم جماعة "جيش محمد" مسعود أظهر.



وكانت هذه الجماعة أضيفت إلى اللائحة السوداء للأمم المتحدة في عام 2001.

وتعد هي المرة الثالثة التي يقدم فيها طلب في هذا الاتجاه، حيث سبق وعارضت بكين ذلك في 2016 و2017، ويرجح دبلوماسيون أن تعترض العاصمة الصينية على ذلك مجددا.

وأمام مجلس الأمن الدولي 10 أيام للنظر في طلب الدول الثلاث.

وتبادلت باكستان والهند، الأربعاء، اتهامات بإسقاط طائرات مقاتلة تابعة لهما، في تصعيد خطير للمواجهة بين الدولتين النوويتين أثار مخاوف من اندلاع حرب شاملة بينهما.

وتصاعد التوتر بين البلدين منذ أن أكد الجيش الهندي أنه شن "ضربة وقائية" على معسكر تدريب تابع لجماعة "جيش محمد" في باكستان.

وكانت هذه الجماعة تبنت هجوماً على القوات الخاصة الهندية في كشمير أسفر عن سقوط أكثر من 40 قتيلا في 14 فبراير/شباط.

وأكدت نيودلهي أن الجماعة كان تعد لشن هجمات جديدة على أراضيها.

وبهدف نزع فتيل الأزمة، دعا رئيس وزراء باكستان عمران خان إلى محادثات مع الهند، محذراً من العواقب الكارثية المحتملة في حال عدم "تحكيم المنطق".

وتقيم الصين -الحليفة التقليدية لباكستان- علاقات صعبة مع الهند، التي خاضت معها حرباً حدودية دموية لكن قصيرة في عام 1962.

وتواجه جيشا البلدين مجددا صيف 2017 في منطقة الهيمالايا.

وتتهم الهند باستمرار جارتها بدعم الجماعات المتطرفة، لكن باكستان تنفي بشكل قاطع أي دور لها في الهجمات في الهند وكشمير.

وكشمير الواقعة في الهيمالايا، مقسمة بين الهند وباكستان منذ الاستقلال في عام 1947، حيث خاض البلدان حربين من حروبهما الثلاثة بسبب هذه المنطقة.