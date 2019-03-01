شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس هادي يوجه بفك الحصار عن قبائل حجور والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أمس (الخميس) تعميما بتحريك قوات من المنطقة العسكرية الأولى والثالثة والسادسة والسابعة ومحور الغيظة لفك الحصار عن قبائل حجور بحجة. ونصت توجيهات الرئيس على تحريك 3 كتائب من المنطقة العسكرية الأولى، وكتيبتين من المنطقة الثالثة، وكتيبة من كل من المنطقتين السادسة والسابعة ومحور الغيظة. وشدد هادي على تحريك القوات في منفذ الوديعة ليتم نقلها إلى المنطقة الخامسة لفك الحصار عن قبائل حجور، كما يشير التعميم إلى أن القوة مهمتها فك الحصار عن حجور خلال فترة لا تتجاوز 72 ساعة. فيما أفادت مصادر لموقع «العربية نت» بأن قبائل حجور حققت انتصارات كبيرة على مليشيات الحوثي في مديرية كُشَر، ودحرتها من مواقع عدة. وأكد مصدر محلي أن مقاتلي القبائل سيطروا فجراً على حصن المنصورة الإستراتيجي، الواقع عند الأطراف الشمالية الشرقية لمديرية كشر بعد معارك عنيفة استغرقت ساعات عدة، تكبدت فيها المليشيات عشرات القتلى والجرحى، مضيفاً أن مواقع المليشيات في المنطقة المحاذية لمديريتي وشحة وقارة أصبحت تحت نيران القبائل، حيث يطل حصن المنصورة على مناطق الحدِيَتين، والقَيْم، والعبيسة، وبني رَيْبان. وسيطر رجال قبائل حجور (الثلاثاء) على جبلي القشبة والواسط في العبيسة بمديرية كشر في محافظة حجة شمال غربي اليمن. تأتي هذه الانتصارات بعد تلقي القبائل إمدادات عسكرية وغذائية من تحالف دعم الشرعية عبر عملية إنزال جوي رابعة جرى تنفيذها مساء أمس الأول في مناطق عدة من مديرية كشر، تم من خلالها تزويد مقاتلي القبائل بالأسلحة والذخائر والمواد الغذائية.