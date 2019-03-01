شكرا لقرائتكم خبر عن «قسد» تحرر مقاتليها من «داعش».. والعثور على مقبرة جماعية للأزيديين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (أسطنبول)

حررت قوات سورية الديمقراطية أمس (الخميس)، العشرات من مقاتليها الذين كانوا في قبضة تنظيم داعش في بلدة الباغوز بشرقي البلاد.

وقالت قيادة «قسد» المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية إنها حررت 24 من مقاتليها الذين كانوا محتجزين في بلدة الباغوز بشرقي سورية حيث يتمركز المتشددون قرب الحدود العراقية. يأتي ذلك، فيما تحاول قسد إجلاء آلاف من المدنيين في الباغوز قبل اقتحامها أو إجبار من تبقى من المتشددين، ومعظمهم أجانب، على الاستسلام.

من جهة ثانية، قال قيادي في قوات سورية الديمقراطية، إنه تم العثور على مقبرة جماعية تحوي عشرات الجثث التي يعتقد أنها لإيزيديين كانوا محتجزين لدى داعش. وقال عدنان عفرين لـ«رويترز» إن المقبرة تقع في منطقة استعيدت من داعش في الباغوز، آخر جيب خاضع لسيطرة التنظيم بالقرب من الحدود العراقية، مضيفاً أن أصحاب الجثث ذُبحوا وأن رؤوس معظمهم مقطوعة.