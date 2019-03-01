شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: إسرائيل يجب أن تواجه العدالة على جرائمها في غزة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب، رويترز (جنيف)

قال محققون تابعون للأمم المتحدة أمس (الخميس) إن قوات الأمن الإسرائيلية ربما ارتكبت جرائم حرب في ما يتصل بقتل 189 فلسطينيا وإصابة أكثر من 6100 خلال احتجاجات أسبوعية في قطاع غزة العام الماضي.

وقال تقرير اللجنة: «قتلت قوات الأمن الإسرائيلية وأحدثت عاهات مستديمة بمتظاهرين فلسطينيين لم يشكلوا خطرا وشيكا على آخرين سواء بالقتل أو بإلحاق إصابة خطيرة عندما أطلقت النيران عليهم كما لم يكونوا يشاركون بشكل مباشر في اشتباكات».

وأضاف التقرير أن اللجنة لديها معلومات سرية بشأن من يعتقد أنهم المسؤولون عن القتل، وبينهم قناصة وقادة عسكريون، وستقدمها إلى المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه كي تحيلها للمحكمة الجنائية الدولية.

من جهتها، رحبت الرئاسة الفلسطينية أمس بالتقرير الأممي حول ارتكاب إسرائيل جرائم محتملة ضد الإنسانية أو جرائم حرب في ردها على تظاهرات غزة في 2018.

وجاء في بيان للرئاسة أن السلطة الفلسطينية ترحب «بالتقرير الصادر عن محققين تابعين للأمم المتحدة حول ما تقوم به إسرائيل من جرائم حرب ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة»، مؤكدة أن «هذا التقرير يؤكد ما قلناه دائما بأن إسرائيل ترتكب جرائم حرب ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس».